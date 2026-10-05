Almanya\'nın İstanbul Başkonsolosu Grienberger, Türkiye-Almanya dostluğunu vurguladı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Alman Birliği Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Dr. Mehmet Mustafa Göksu, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Regine Grienberger, burada yaptığı konuşmada, 9 Kasım 1989 ila 3 Ekim 1990 tarihlerinde Almanya'da her şeyin değiştiğini, ülkeyi ortadan ikiye bölen sınırın açıldığını ve ailelerin yeniden bir araya gelebildiğini belirterek, kendisinin bu deneyimden çok güçlü bir umut duygusuyla ayrıldığını söyledi.

Grienberger, ayrılıkların üstesinden barışçıl yollarla gelinebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye ve Almanya her zaman yakın dost olmuştur. ve dostlar birbirleriyle açık ve samimi konuşur, düşüncelerini dürüstçe paylaşır. Geçtiğimiz yıl biz de bunu gerçekten yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Almanya arasındaki ortaklığa vurgu yapan Grienberger, "Alman Federal Hükümeti, Türkiye ile olan ortaklığımızı daha da güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sık sık bir araya geliyor, önemli gördüğümüz tüm konuları her düzeyde açık ve kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grienberger, bu diyaloğun yalnızca hükümetler arasında değil, şirketler, üniversiteler, kardeş şehirler ve daha pek çok farklı platformda devam ettiğini dile getirdi.

Almanya ve Türkiye'nin her konuda aynı görüşü paylaşmadığını kaydeden Grienberger, "Ama bu, en yakın dostlar arasında bile böyledir. Önemli olan şu, biz ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşımak için birlikte çalışıyor, birlikte ilerliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Resepsiyon, ikramların ardından sona erdi.