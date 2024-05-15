Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı 2023'te rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı 2023'te rekor seviyeye ulaştı

Almanya\'nın Kazakistan\'a yatırımı 2023\'te rekor seviyeye ulaştı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Katrina Klass-Mühlhauser ile yaptığı görüşmede, Almanya'nın Kazakistan'a olan yatırımının 2023 yılında yüzde 64 artarak 770 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Taraflar, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ve tarım sektöründeki işbirliği konularını da ele aldı.

15.05.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı 2023'te yüzde 64 artarak 770 milyon dolarla rekor kırdı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da temaslarda bulunan Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Katrina Klass-Mühlhauser'i kabul etti.

Görüşmede, taraflar iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik konuları masaya yatırdı.

Tokayev, Kazakistan'ın Avrupa Birliği'ndeki stratejik ortağı Almanya'nın ülkesinde yatırımını genişletmek istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, geçen yıl Kazakistan'daki doğrudan Alman yatırımının yüzde 64 artarak 770 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Görüşmede, taraflar, tarım sektöründeki işbirliğini de ele aldı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Almanya, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı 2023'te rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın Kazakistan'a yatırımı 2023'te rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement