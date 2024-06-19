Almanya'nın nüfusu 2045'e kadar yüzde 1 artacak

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Almanya nüfusunun ülkeye gelen göçmenlerle birlikte 2045 yılına kadar yaklaşık yüzde 1 artarak 85,5 milyona yükseleceği tahmin edildi.

Almanya Yapı, Şehir ve Mekanlar Gelişim Araştırma Enstitüsü (BBSR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2045'e kadar Almanya'nın nüfusunun yaklaşık 800 bin artması bekleniyor. Böylelikle nüfusun 2045'e kadar 2023'e göre yüzde 0,9 artacağı ve 85,5 milyona yükseleceği öngörülüyor.

Enstitü, nüfus artışına ülke dışından gelecek göçün sebep alacağını belirtti.

Nüfus artışının bölgesel olarak farklı olacağı belirtildi. Ekonomik açıdan güçlü şehirler, bu şehirlerin çevreleri ve özellikle Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerindeki birçok kırsal bölgenin nüfus olarak büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Metropollerden uzakta bulunan ve yapısal olarak zayıf bölgelerdeki nüfusun ise düşmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2045'e kadar emeklilerin sayısının da yükseleceği, emeklik yaşı olan 67'nin üstünde bulunan nüfusun 2023'e göre 2045'e kadar yüzde 13,6 oranında artacağı aktarıldı.

Ayrıca, çalışma çağı olarak nitelendirilen 20-67 yaş grubundaki nüfusun ise yüzde 2 oranında düşeceği ifade edildi.

BBSR Müdürü Peter Jakubowski, ölüm sayıları doğum sayılarını aşacağı için ülke dışından gelen göç olmaması durumunda Almanya'nın nüfusunun 2045'e kadar önemli ölçüde azalacağını kaydetti.