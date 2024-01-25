 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'nın Nüfusu Göçmenlerin Etkisiyle 84,7 Milyona Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'nın Nüfusu Göçmenlerin Etkisiyle 84,7 Milyona Ulaştı

Almanya'nın nüfusu, göçmenlerin etkisiyle geçen yıl 2022'ye göre 300 bin kişi artarak 84,7 milyon seviyesine yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı. Buna göre, yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2023'deki nüfusu 300 bin kişi artarak 84,7 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

Almanya\'nın Nüfusu Göçmenlerin Etkisiyle 84,7 Milyona Ulaştı
25.01.2024 - 14:25,
Abone Ol

Almanya'nın nüfusu, göçmenlerin etkisiyle geçen yıl 2022'ye göre 300 bin kişi artarak 84,7 milyon seviyesine yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nüfus artışına ilişkin 2023 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2023'deki nüfusu 300 bin kişi artarak 84,7 milyonla rekor seviyeye ulaştı.

Destatis, bu artışın, 2012-2021 yıllarında görülen ortalamalara paralel olmakla, Ukraynalı mültecilerin sığınma talebiyle Almanya'ya geldiği 2022'ye kıyasla oldukça zayıf kaldığına dikkati çekti.

2022'nin sadece ilk yarısında Almanya'ya gelen Ukraynalılar, nüfusu 740 bin artırmıştı.

Ayrıca Destatis, 2023'de Almanya'ya net göçün 680 bin ila 710 bin kişi arasında olacağını açıkladı. 2022'de ülkeye net göç 1,46 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis tarafından, Almanya'da geçen yıl 680 bin ile 710 bin arasında doğum ve 1 milyon 20 bin ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu.

Ülkeye olan net göç, düşük doğum oranını ve yaşlanan nüfusu telafi etti. 2023'de bir önceki yıla göre doğum yüzde 7, ölüm oranı ise yüzde 4 düştü.

Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyarken, göç, hükümetin vatandaşlığa erişimi kolaylaştıran reformlarla yabancı işçi ihtiyacını ele aldığı ülkede, tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, Ölüm, Göçmenler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Nüfusu Göçmenlerin Etkisiyle 84,7 Milyona Ulaştı - Son Dakika


18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika
18:40 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın Nüfusu Göçmenlerin Etkisiyle 84,7 Milyona Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement