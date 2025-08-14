Almanya'nın Sınır Kontrolleri 80 Milyon Avro Harcadı - Son Dakika
Almanya'nın Sınır Kontrolleri 80 Milyon Avro Harcadı

14.08.2025 21:04
Almanya, düzensiz göçü önlemek için 2024 Eylül'de başlattığı sınır kontrollerine 80,5 milyon avro harcadı.

Almanya, düzensiz göçü önlemek amacıyla 2024 Eylül'de başlattığı sınır kontrolleri kapsamında, haziran sonuna kadar 80 milyon avrodan fazla harcadığını açıkladı.

ARD televizyonunun haberine göre, Sol Partinin talebi üzerine Almanya İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, 2024 Eylül ortasında başlatılan sınır kontrolleri, haziran sonuna kadar toplam 80,5 milyon avroya mal oldu.

Maliyetin en büyük kısmını memurlara ödenen fazla mesai ücretleri oluştururken görevle ilgili diğer ek giderler 37,9 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan, sınır istasyonları için yaklaşık 2 milyon avro harcandı.

Halihazırda Almanya sınırlarında 14 bin polis görev yapıyor.

Almanya, Eylül 2024'te düzensiz göçü önlemek amacıyla tüm ülke sınırlarında kontrollere başlamıştı.

Kaynak: AA

