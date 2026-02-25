Almanya'nın TSK'ya Vurgu

Almanya Federal Ordusunun (Bundeswehr) Harekat, Sevk ve İdare Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Türkiye'nin NATO'ya çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Önceki gün Almanya'da sona eren NATO Steadfast Dart Tatbikatı'nı Türk gazetecilere değerlendiren Sollfrank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO'nun caydırıcılığına katkısını övdü.

NATO'nun 32 üyesinin her birinin ittifak için önemli rol oynadığını belirten Alman komutan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de caydırıcılık ve savunmaya "çok önemli bir katkı" sunduğunu söyledi.

Müttefik Tepki Gücü bünyesindeki askeri kapasite ve yetenekleri "etkileyici" olarak nitelendiren Alexander Sollfrank, "TSK, NATO ittifakının caydırıcılığına ve savunmasına çok önemli bir katkı sağlıyor. Etkileyici, güçleri ve yetenekleri gerçekten çok dikkati çekici." dedi.

Korgeneral Sollfrank, NATO tatbikatlarını harika ve büyük bir çaba olarak nitelendirerek bunların, askeri hazırlık açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"Tatbikatı yapılmayan şey işlemez." diyen Sollfrank, farklı ülkelerin bir araya gelerek prosedürleri test etmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti."

Korgeneral Sollfrank, söz konusu tatbikatta Almanya'nın rolüne de değinerek görevlerinin, NATO'nun Müttefik Tepki Gücünü (ARF) Almanya'ya ikmal etmek ve yeni bir görev için hazır hale getirmek olduğunu söyledi.

NATO'nun doğu kanadına yönelik tehdidin her zaman bulunduğuna işaret eden Sollfrank, casusluk, sabotaj, siber saldırılar ve bilgi alanındaki operasyonların her gün yaşandığını söyledi.

Alexander Sollfrank, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa rağmen büyük çapta silahlanmayı sürdürdüğünü belirterek asker sayısının artırıldığını, mühimmat ve askeri malzeme stoklarının büyüdüğünü kaydetti.

Rusya'nın geçmişte komşu ülkelere yönelik işgallerine atıfta bulunan Alman komutan, 2022'de Ukrayna'ya yönelik savaşının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Savaşa hazırız

Bundeswehr'in savaşa hazır olup olmadığı sorusuna ise Korgeneral Sollfrank, "Savaşa hazırız, buna 'Fight Tonight' diyoruz." yanıtını verdi.

Sollfrank, Alman ordusunun her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek savunmaya ayrılan bütçenin ve siyasi iradenin arttığını söyledi.

Asker sayısının 460 bine çıkarılacağını aktaran Sollfrank, modern silah sistemleri ve mühimmat yatırımlarına dikkati çekti.

Almanya'da bir takviye ve idame ağı kurulduğunu, Almanya Operasyon Planı'nın hazır olduğunu belirten komutan, "Bir savunma planımız var, bunu yarın uygulayabiliriz. Her şey hazır ve her gün daha da geliştiriyoruz." dedi.