Almanya-Özbekistan İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Almanya-Özbekistan İşbirliği Toplantısı

Almanya-Özbekistan İşbirliği Toplantısı

Mirziyoyev ve Scholz, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi.

16.09.2024 13:20
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ve Scholz, Almanya'nın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda üst düzey Özbek ve Alman yetkililerle Özbekistan'ın bazı önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.

Mirziyoyev, Alman iş dünyası ile Özbekistan'daki büyük şirketler arasında yakın işbirliği kurmanın önemine dikkati çekerek, inşaat malzemeleri üretimi, metalurji, enerji, kimya, ulaştırma altyapısı, tarım ve makine mühendisliği, tıp ve diğer alanlarda yeni girişimlerin geliştirilmesi ve ortak projelerin uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz da Özbekistan ile çok yönlü ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, mevcut ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini dile getirdi. Scholz, Alman iş çevrelerinin temsilcilerini Özbekistan'daki ortak proje ve girişimlerin hayata geçirilmesinde daha aktif olarak yer almaya çağırdı.

İkili işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ile ilgili meselelerin ele alındığı görüşmede, Özbek ve Alman iş çevrelerinin aktif ve verimli katılımıyla yeşil enerji, kimya endüstrisi, yeşil hidrojen üretimi, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, tekstil, ilaç endüstrisi ve diğer endüstriyel alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ortaklıkların öncelikli yönleri belirlendi.

Görüşmede ayrıca önemli maden yataklarının geliştirilmesi ve bunların işlenmesi, daha sonra Almanya ve üçüncü ülke pazarlarına ihraç etmek üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretiminde Alman şirketlerinin yer alması meseleleri de ele alındı.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Olaf Scholz, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Son Dakika

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