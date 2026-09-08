Almanya PISA 2025'te tarihinin en düşük seviyesini gördü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarına göre, Almanya'nın başarısı, PISA araştırmasının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

OECD tarafından 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla üç yılda bir gerçekleştirilen PISA 2025 araştırmasına Almanya'da yaklaşık 6 bin 700 öğrenci katıldı.

PISA 2025'in sonuçlarına göre, Almanya'daki öğrencilerin üç temel alandaki yeterlilik puanları 2000 yılında gerçekleştirilen ilk araştırmadaki seviyenin altına düştü.

Almanya'da sınava giren öğrencilerin yaklaşık dörtte biri fen bilimlerinde temel becerilerden yoksun.

Okuma ve matematik alanlarında da öğrencilerin yaklaşık üçte biri, temel yeterlilikleri karşılayamadı.

Yüksek yeterlilik düzeyine sahip öğrencilerin oranı da üç alanda yüzde 10'un altında kaldı.

Öğrenciler, fen bilimlerinde ortalama 486, okuma becerisinde 465 ve matematikte 464 puan aldı.

Almanya OECD ortalamasına yakın

Almanya, sonuçlardaki tarihi gerilemeye rağmen OECD üyesi ülkelerin genel ortalamasına yakın bir seviyede bulunuyor.

Estonya, Kanada, İsviçre ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 14 OECD ülkesinin sonuçları Almanya'dan daha yüksek çıkarken, Hollanda ve Fransa'nın sonuçları Almanya'ya yakın seviyede kaldı.

Almanya Federal Eğitim Bakanı Karin Prien, Berlin'de gazetecilere PISA sonuçlarını değerlendirdi.

"Bugün gördüklerimiz şüphesiz endişe verici bir bulgudur." diyen Prien, özellikle öğrencilerin yeterlilik seviyelerindeki düşüşün ve sosyal uçurumun giderek genişlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Münih Teknik Üniversitesinden araştırma sorumlusu Samuel Greiff, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya'nın PISA 2025'te "tarihsel olarak en düşük yeterlilik seviyeleriyle" karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Greiff, bu durumun yeni bir "PISA şoku" olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği konusunda değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu sorunların ciddiyetine dikkati çekti.

PISA 2025 kapsamında, 91 ülkeden yaklaşık 760 bin genç karşılaştırmalı testlere katıldı.