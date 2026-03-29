Almanya Raporda ABD-İsrail Saldırılarını Kınadı

29.03.2026 22:43
Almanya'nın raporu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) bünyesinde hazırlanan bir raporda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Federal Meclis bünyesindeki Bilimsel Hizmetler Servisi uzmanları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, İran'a yönelik saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alan "güç kullanma" yasağını ihlal ettiği belirtildi.

Saldırıların "meşru müdafaa" kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanan raporda, saldırıların ayrıca BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmediği hatırlatıldı.

Raporda, Almanya'daki ABD askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasının "yardım ve yataklık" kapsamına girebileceği ve bunun Almanya'nın "dolaylı güç kullanımı" nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmiş sayılabileceği kaydedildi.

Ayrıca raporda, Almanya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde tazminat ödeme ve resmi özür dileme gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Bilimsel Hizmetler Servisi milletvekillerine bağımsız analiz sunmakla yükümlü yaklaşık 70 uzmandan oluşuyor ve hazırlanan raporlar parlamentonun resmi görüşünü yansıtmıyor.

ABD, İran'a yönelik saldırıları meşru müdafaa gerekçesiyle savunurken, Almanya hükümeti henüz bu saldırılara ilişkin açık bir uluslararası hukuk değerlendirmesi yapmadı.

Ülkede koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier saldırıları hukuka aykırı olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

