Almanya, Rus Büyükelçisi'ni Çağırdı
Almanya, Rus Büyükelçisi'ni Çağırdı

26.05.2026 16:25
Almanya, Rusya'nın tehditlerine karşılık büyükelçiyi çağırarak destek mesajı verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'i bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda Rusya'nın Kiev'deki diplomatik misyon ve üçüncü ülke vatandaşlarının tahliye edilmesi çağrısına işaret edilerek, "Hastanelere, okullara ve televizyon stüdyolarına yönelik saldırılar, büyükelçiliğimize Kiev'i terk etmesi yönündeki çağrılar... Rusya böylece tehdit, terör ve gerginliği tırmandırma yoluna gidiyor. Bu nedenle bugün Rusya büyükelçisini çağırdık." ifadelerine yer verildi.

Rus Büyükelçiye tehditlerin kendilerini sindiremeyeceği mesajının verildiği vurgulanan paylaşımda, "Tehditlerle bizi sindiremezler ve Ukrayna'ya güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada Rusya'nın maslahatgüzarının AB Dış İlişkiler Servisine çağrıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Almanya, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

