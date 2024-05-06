Almanya, Rusya'yı Siber Saldırıdan Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Almanya, Rusya'yı Siber Saldırıdan Sorumlu Tutuyor

Almanya, Rusya\'yı Siber Saldırıdan Sorumlu Tutuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Sosyal Demokrat Partiye (SPD) karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'u istişareler için Berlin'e çağırdığı bildirildi. Alman hükümeti, saldırıyı ciddiye alarak Büyükelçi Lambsdorff'u Berlin'e çağırmaya karar verdi. Siber saldırıda Rusya'nın sorumlu olduğu belirtilmişti.

06.05.2024 15:11
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Sosyal Demokrat Partiye (SPD) karşı 2023'in başında yapılan siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'u istişareler için Berlin'e çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin, SPD'ye yönelik siber saldırıyı "çok ciddiye" aldığını belirtti.

Deschauer, Dışişleri Bakanı Baerbock'un, Büyükelçi Lambsdorff'u istişareler için Berlin'e çağırmaya karar verdiğini aktardı. Bunun benzer olaylardan sonra uygulanan yaygın bir prosedürdür olduğuna işaret eden Deschauer, Lambsdorff'un bir hafta Berlin'de kaldıktan sonra Moskova'ya döneceğini dile getirdi.

Siber saldırıda, Rusya sorumlu gösterilmişti

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, iktidarın büyük ortağı SPD'ye karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıda Rusya'yı sorumlu göstermişti.

Baerbock, "Rus devlet hackerlarının, Almanya'ya siber alanda saldırdığını" ifade ederek, "Geçen yılki bu saldırıyı artık net şekilde Rus istihbarat servisi GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubuna bağlayabiliyoruz." demişti.

SPD, parti yönetiminin elektronik posta hesaplarının, Ocak 2023'te siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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