Almanya Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Almanya Savaş Gemileri Tayvan Boğazı'ndan Geçti

Almanya'ya ait iki savaş gemisi, Tayvan Boğazı'ndan geçerek uluslararası sularda seyrüsefer yaptı.

13.09.2024 20:47
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Almanya donanmasına ait iki savaş gemisinin, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ayıran boğazdan geçiş yaptığı bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, bir Alman fırkateyni ile ikmal gemisinin Tayvan Boğazı'nı kuzeyden güneye geçtiğini bildirdi.

Açıklamada, Tayvan ordusunun gemilerin çevresindeki suları ve hava sahasını kontrol altına tuttuğu ve durumun normal olduğu kaydedildi.

Alman donanmasına ait gemiler 22 yıl sonra ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, donanmaya ait "Baden-Württemberg" firkateyni ile görev gücü ikmal gemisi "Frankfurt am Main"in Güney Kore'den Filipinler'e gerçekleştireceği yolculuk için bugün Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapacağını duyurmuştu.

Alman Bakan, Çin'in geçişe yönelik itirazlarına ilişkin, "Uluslararası sular, uluslararası sulardır. Bu, en kısa rota. Hava koşulları göz önüne alındığında en güvenli rota bu ve burası uluslararası sular, bu yüzden geçiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'den tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, gemilerin geçişiyle ilgili sorulan soruya, "Tayvan sorunu, bir seyrüsefer serbestisi meselesi değildir, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgilidir." dedi.

Çin'in diğer ülkelerin Çin kanunları ve Birleşmiş Miller Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer hakkına saygı duyduğunu belirten Sözcü Mao, "Seyrüsefer serbestisi bahanesi altında Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar veren her tür provokasyona karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, yabancı ülke donanmalarının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor. Bu tür hareketler iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

ABD, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, Çin'in egemenlik iddiasına karşı uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi adına zaman zaman savaş gemilerini Tayvan Boğazı'ndan geçirirken Almanya uzun süredir bundan kaçınıyordu.

Alman donanması en son iki yıl önce Boğaz'dan geçiş yapmak istediğinde Çin'den limana yanaşma izni talep etmiş ancak Pekin yönetimi bunu reddedince geçişi iptal etmişti. Söz konusu karar hükümete yönelik eleştirilere sebep olmuştu.

Kaynak: AA

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