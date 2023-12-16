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Almanya Savunma Bakanı: Silah ihtiyaçlarının kapatılması için 5-8 yıl gerekiyor - Son Dakika
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Almanya Savunma Bakanı: Silah ihtiyaçlarının kapatılması için 5-8 yıl gerekiyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordunun silah ihtiyaçları ve savunma sanayisi alanında açıklarının kapatılması için yaklaşık 5 ila 8 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti. Pistorius, Rusya'nın savunma üretimini artırdığını ve bölgedeki tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca zorunlu askerlik hizmetinin tekrar getirilmesi konusunda farklı modellerin incelendiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı: Silah ihtiyaçlarının kapatılması için 5-8 yıl gerekiyor
16.12.2023 - 18:23,
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ordunun silah ihtiyaçları ve savunma sanayisi alanında açıklarının kapatılması için yaklaşık 5 ila 8 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.

Pistorius, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin kapasitesini artırmasının zaman alacağına işaret ederek, "Hem silahlı kuvvetlerde hem de savunma sanayisinde arayı kapatmak için yaklaşık 5 ila 8 yıla ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

ABD'nin gelecek 10 yılda Pasifik bölgesinde bugünkünden daha fazla yer alacağına ve Amerika'nın Avrupa'daki faaliyetlerinde bir azalma olabileceğine dikkati çeken Pistorius, "Bu da biz Avrupalıların kıtamızdaki güvenliği garanti altına almak için kararlılığımızı artırmamız gerektiği anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, Rusya'nın savunma üretimini önemli ölçüde artırdığını anlattı. Baltık ülkeleri, Gürcistan ve Moldova'ya yönelik tehditlerin ciddiye alınmasını isteyen Pistorius, "Bu sadece sabotaj değil. Bu 10 yılın sonunda tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz ancak o zamana kadar bunlara hazırlıklı olacağız." ifadesine yer verdi.

"Somut öneriler sunulması talimatını verdim"

Alman ordusunun NATO içindeki tüm görevleri yerine getirebilecek kadar iyi donatılmış durumda olduğunu aktaran Pistorius, şöyle devam etti:

"Bundeswehr'in doğru yapılara sahip olması çok önemlidir. Eğer görev, uluslararası kriz yönetiminden ulusal ve ittifak savunmasına kayarsa, o zaman organizasyonun da değişmesi gerekir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin ve ona bağlı sivil sektörün gelecekteki yapısına ilişkin somut öneriler sunulması talimatını verdim. Bundeswehr'in ne zaman tam donanımlı hale geleceği, alınan ve alınacak olan tedbirlerin başarısına ve sanayi ile işbirliğine bağlıdır."

Pistorius, Almanya'da daha önce kaldırılan zorunlu askerlik vazifesine de değinerek, "Tüm seçenekleri inceliyorum ancak hangisi olursa olsun her modelin siyasi çoğunluğa da ihtiyacı var. O dönemde zorunlu askerlik hizmetini askıya almak için nedenler vardı. Ancak geriye dönüp baktığımızda bunun bir hata olduğunu görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İsveç modeli gibi diğer modellere bakıyorum"

Zorunlu askerliğin tekrar getirilmesinin yapısal, anayasal ve siyasi açıdan zor olduğunun altını çizen Pistorius, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tüm genç erkek ve kadınların askere alındığı ve sadece seçilmiş birkaç kişinin temel askerlik hizmetini yerine getirdiği İsveç modeli gibi diğer modellere bakıyorum. Böyle bir şeyin burada da mümkün olup olmayacağı bu değerlendirmelerin bir parçası."

Kaynak: AA
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