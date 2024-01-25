 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'ya Taurus Füzeleri Teslimatı Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiğini Söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'ya Taurus Füzeleri Teslimatı Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiğini Söyledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın talep ettiği Taurus füzelerinin teslimatı konusunda dikkatli bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. Pistorius, Taurus füzelerinin diğer ülkelerin silahlarıyla karşılaştırılamayacağını ve bu nedenle teslimat konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Şu anda Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilme durumunun olmadığını aktaran Pistorius, Başbakanla görüşmelerin gizli olduğunu ve röportaj konusu olmadığını belirtti. Ayrıca Pistorius, Rusya'nın savaş ekonomisine geçtiğini ve Almanya'nın bunu istemediğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Ukrayna\'ya Taurus Füzeleri Teslimatı Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiğini Söyledi
25.01.2024 - 17:37,
Abone Ol

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın talep ettiği Taurus füzelerinin teslimatı konusunda "dikkatli bir değerlendirme" yapılması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Pistoruius Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Tauruslar diğer ülkelerin silahlarıyla karşılaştırılamaz bu yüzden teslimat konusunda daha dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekiyor." dedi.

Pistorius, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslimatı konusunda kapıyı tam kapatmadıklarını ancak şu an için gönderilme durumu olmadığını aktardı.

Şansölye Olaf Scholz'un, Ukrayna'nın Moskova'ya Alman Taurus füzeleriyle saldırabileceğinden endişelendiği yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Pistoruius, "Kural olarak Başbakanla görüşmelerimiz gizli ve korunaklı odalarda yapılır ve röportaj konusu değildir." diye konuştu.

Pistoruius, ??????? Rusya'nın savaş ekonomisine ve oradaki üretimin giderek hızlanmasına ilişkin, "Rusya bir diktatörlük. Savaş ekonomisine geçtiler. Her ikisi de Almanya'da istemediğimiz şeyler. Sektöre şunu ya da bunu şimdi yapın ama sözleşmeleri sonuçlandırmamız lazım diyemeyiz." değerlendirmesinden bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Annegret Kramp-Karrenbauer, Ukrayna, Rusya, Bild, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'ya Taurus Füzeleri Teslimatı Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiğini Söyledi - Son Dakika


18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:00:15. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Savunma Bakanı Ukrayna'ya Taurus Füzeleri Teslimatı Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiğini Söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement