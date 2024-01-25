Almanya Savunma Bakanı Ukrayna\'ya Taurus Füzeleri Teslimatı Konusunda Değerlendirme Yapılması Gerektiğini Söyledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın talep ettiği Taurus füzelerinin teslimatı konusunda "dikkatli bir değerlendirme" yapılması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Pistoruius Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Tauruslar diğer ülkelerin silahlarıyla karşılaştırılamaz bu yüzden teslimat konusunda daha dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekiyor." dedi.

Pistorius, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslimatı konusunda kapıyı tam kapatmadıklarını ancak şu an için gönderilme durumu olmadığını aktardı.

Şansölye Olaf Scholz'un, Ukrayna'nın Moskova'ya Alman Taurus füzeleriyle saldırabileceğinden endişelendiği yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Pistoruius, "Kural olarak Başbakanla görüşmelerimiz gizli ve korunaklı odalarda yapılır ve röportaj konusu değildir." diye konuştu.

Pistoruius, ??????? Rusya'nın savaş ekonomisine ve oradaki üretimin giderek hızlanmasına ilişkin, "Rusya bir diktatörlük. Savaş ekonomisine geçtiler. Her ikisi de Almanya'da istemediğimiz şeyler. Sektöre şunu ya da bunu şimdi yapın ama sözleşmeleri sonuçlandırmamız lazım diyemeyiz." değerlendirmesinden bulundu.