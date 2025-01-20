Almanya Savunma Bütçesi'nde 4,3 Milyar Avro Açık

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Almanya Savunma Bakanlığının geçen yıl savunma bütçesinde planlanandan 4,3 milyar avro az harcama yaptığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Berlin'de düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine 4,3 milyar avronun kullanılmamasına gerekçe olarak askeri teçhizat üretimindeki gecikmeleri gösterdi.

Sözcü bu rakamın 2,6 milyar avronun Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) özel fonundan 1,7 milyar avronun da 2024 savunma bütçesinden kullanılmadığını aktardı.

Almanya'nın geçen yıl savunma bakanlığı bütçesi için toplamda 90,8 milyar avro ayırdığını aktaran sözcü, bunun da ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2,1'ine denk geldiğini ve böylece savunma harcamalarının NATO'nun yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.