Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözünü Tekrar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözünü Tekrar Etti

Başbakan Scholz, Kiev'de Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini vurguladı ve yeni yardımlar açıkladı.

02.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya verdikleri destekten vazgeçmeyeceklerini ve Ukrayna halkının yanında olacaklarını yineledi.

Scholz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Taraflar görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna için hava savunma desteğinin kendileri için merkezi önem taşımaya devam ettiğini vurgulayan Scholz, "Şimdiye kadar 5 IRIS-T sistemi, 3 Patriot sistemi ve 50'den fazla Gepard (uçaksavar tank) teslim ettik. Altıncı IRIS-T sistemi ve Patriot sistemi için rampalar aralık ayında teslim edilecek." dedi.

"Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu ve desteğini azaltmayacağını" belirten Scholz, ayrıca yaklaşık 28 milyar avro değerinde yardımla Ukrayna'nın ABD'den sonraki ikinci büyük ortağı olduğunu söyledi.

Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Kiev'den Putin'e mesajım: Bu işte uzun vadede varız. Ukrayna'ya verdiğimiz destekten vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna halkının yanında duracağız." ifadelerine yer verdi.

"Tüm ortaklarımız teslimatı zamanında yapmış olsaydı Rusya'yı çoktan adil bir barışa zorlamış olurduk"

Volodimir Zelenskiy de görüşmede, Ukrayna hava savunmasının daha da güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, "650 milyon avro değerinde yeni yardım paketi için Almanya'ya teşekkür ettim. Bu yardım paketinin sadece hacmini değil, aralık ayı gibi net bir tarihin de açıklanmış olmasını takdirle karşılıyoruz. Tüm ortaklarımız böyle bir liderlik sergileseydi ve teslimatı zamanında yapmış olsaydı Rusya'yı çoktan adil bir barışa zorlamış olurduk." diye konuştu.

Zelenskiy, savaş başlamasından bu yana Almanya'nın Ukrayna'ya en çok hava savunma sistemi sağlayan ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Olaf Scholz, Politika, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözünü Tekrar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
18:57 Canlı anlatım Kadıköy’de eşitlik bozuldu Canlı anlatım! Kadıköy'de eşitlik bozuldu
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 21:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, Ukrayna'ya Destek Sözünü Tekrar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.