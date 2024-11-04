Almanya, Ukrayna'ya Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya Destek Vurgusu Yaptı

Bakan Baerbock, Ukrayna'nın yanında olduklarını ve desteklerinin süreceğini açıkladı.

04.11.2024 12:17
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dünyadaki pek çok ülkeyle birlikte Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını ve bu desteğin süreceğini bir kez daha yineledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir dayanışma ziyaretinde bulunan Baerbock, "Almanya dünya çapındaki pek çok partneriyle birlikte kaya gibi sağlam bir şekilde Ukrayna'nın yanında duruyor. Ukraynalıların adil bir barışa giden yolda ilerleyebilmeleri için bize ihtiyaç duydukları sürece onları destekleyeceğiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki insanları saldırılarla dize getirmek istediğini ifade eden Baerbock, "Bu vahşete insanlığımızla ve desteğimizle karşı koyuyoruz. Çünkü onlar (Ukrayna) aynı zamanda Avrupa'daki hepimizin özgürlüğünü de savunuyorlar." diye konuştu.

Baerbock, Rusya'nın bombalaması sonucu ısıtma tesisi ve elektrik hatlarının tahrip olmasına dikkati çekerek, Ukraynalıların kışı daha iyi koşullarda geçirebilmeleri amacıyla 170 milyon avroluk acil bir enerji yardımı daha yaptıklarını kaydetti.

Alman Bakan, Ukrayna'daki Rus insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak amacıyla küresel çapta her bir hava savunma sistemi temini için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği milyarlarca avroluk zararı Rusya'nın ödemek zorunda kalacağını savunan Baerbock, "Bu gerçekleşmediği sürece, G7 olarak, hareketsiz bırakılan Rus devlet varlıklarından elde edilen karları kullanarak 50 milyar dolara kadar krediyle Ukrayna'nın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Baerbock'un ziyareti güvenlik gerekçesiyle önceden bildirilmedi.

Alman Dışişleri Bakanı, savaşın başlangıcı olan 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'yı sekizinci kez ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

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