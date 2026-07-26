Almanya Ulaştırma Bakanı Schnieder İstifa Etti - Son Dakika
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Almanya Ulaştırma Bakanı Schnieder İstifa Etti

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Schnieder, görevden alınma ihtimaline rağmen istifa ederek sağlıklı bir çalışma ortamı talep etti.

Almanya'da Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Başbakan Friedrich Merz'in kendisini görevden almaya hazırlandığı yönündeki gelişmelerin ardından görevden alınmayı beklemeden istifa kararı aldı.

Schnieder, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Merz'e istifa kararını ileteceğini belirterek, "Bu adımla son günlerde yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu üstleniyor ve sağlıklı bir çalışma ortamını imkansız hale getiren bu yakışıksız durumu sona erdirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İstifa kararında, özellikle demir yollarıyla ilgili ertelenemeyecek önemli kararların beklediğine işaret eden Schnieder, Bakanlığın etkin şekilde çalışabilmesi için halefinin kısa sürede belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Schnieder'in yerine en güçlü adayın Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Steffen Bilger olduğu belirtilirken, atamanın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği bildirildi.

Schnieder, cuma günü milletvekillerine gönderdiği kısa mesajda Merz'in kendisini görevden alacağını duyurmuştu.

Ancak yerine atanması planlanan Fritz Güntzler'in görevi kabul ettikten sonra vazgeçmesi Başbakan Merz için siyasi bir krize dönüştü.

Schnieder'in istifası, Başbakan Merz'in son günlerde başlattığı kabine ve parti yönetimindeki kapsamlı değişiklik sürecinde yaşanan krizi daha da derinleştirdi.

Kaynak: AA

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