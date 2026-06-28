Almanya ve Çekya\'da Sıcaklık Rekoru Kırıldı

BERLİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Almanya ve Çekya'da cumartesi günü, tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Alman Haber Ajansı'nın Alman Meteoroloji Servisi verilerine dayanarak bildirdiğine göre, ülkenin doğusundaki Moeckern-Drewitz bölgesinde kaydedilen 41,5 derecelik sıcaklıkla yeni bir ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Servisi'ne göre Almanya'da hava sıcaklığı, cumartesi günü üst üste ikinci gün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü ülkenin batısındaki Saarbrücken kentinde kaydedilen 41,3 derecelik hava sıcaklığıyla önceki rekor aşılmıştı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle çoğunluğu sıcak çarpması yaşayan yaşlılar olmak üzere acil servislere başvuranların sayısında artış yaşanıyor.

Komşu ülke Çekya'da da cumartesi günü tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Prag'ın kuzeyindeki Doksany'deki meteoroloji istasyonunda hava sıcaklığının 40,6 derece ölçüldüğünü ve 2012'de kırılan 40,4 derecelik önceki rekorun aşıldığını bildirdi.

Hava sıcaklığının halihazırda hafif bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten enstitü, ölçülen değerin nihai rekor olmayabileceğini ifade etti.