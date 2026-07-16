Almanya ve Cezayir Enerji İşbirliğinde Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya ve Cezayir Enerji İşbirliğinde Anlaştı

16.07.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Cezayir ile enerji ve hidrojen işbirliğini güçlendireceklerini duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cezayir ile enerji, hidrojen ve ekonomik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Merz, Başbakanlıkta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Almanya ile Cezayir'in uzun yıllara dayanan güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirten Merz, ekonomik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını dile getirdi.

Friedrich Merz, ziyaret kapsamında Alman ve Cezayirli şirketler arasında çeşitli anlaşmalar imzalandığını aktararak, yatırım ortamının iyileştirilmesi, hukuki güvenliğin artırılması ile güvenilir ve şeffaf süreçlerin güçlendirilmesi konusunda da ortak irade ortaya koyduklarını ifade etti.

Enerji ve hidrojen işbirliği

Görüşmelerde, enerji ve kritik ham maddelerin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Merz, Cezayir'in doğal gaz, petrol ve nadir toprak elementleri bakımından önemli kaynaklara sahip olduğunu kaydetti.

Merz, Cezayir'in son yıllarda Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılar sunduğunun altını çizerek, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) boru hattıyla doğal gaz sağlayan en büyük tedarikçilerden biri olduğunu belirtti.

Almanya'nın Cezayir ile hidrojen alanındaki işbirliğini de geliştirmek istediğine işaret eden Merz, İtalya ile Güney Hidrojen Koridoru'nun geliştirilmesi için çalışacakları bilgisini paylaştı.

Almanya Başbakanı Merz, Akdeniz üzerinden Almanya'ya uzanması planlanan hidrojen boru hattının her iki ülke açısından da stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek, bu ve diğer ortak projelerin ilerletilmesi için gelecek aylarda İtalya ile yoğun çalışma yürütüleceğini aktardı.

Şansölye, Cezayir'in başkentindeki bir yetimhanede çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklar nedeniyle Tebbun'a taziyelerini de iletti.

Almanya, güvenilir bir ortak

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da Almanya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, ülkesinin yalnızca Almanya'nın değil Avrupa'nın da güvenilir doğal gaz tedarikçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Alman şirketlerinin, Cezayir'deki yatırımlarının arttığını söyleyen Tebbun, yabancı yatırımları kolaylaştırmak amacıyla tek durak ofis sistemi kurduklarını ve bu sayede 900 milyon doların üzerinde yatırım çekildiğini anlattı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik nitelik taşıdığını vurgulayan Tebbun, özellikle ilaç sanayisi, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında Almanya ile ortak projeleri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Tebbun, Cezayir'in başkentindeki bir yetimhanede çıkan yangında hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Cezayir, Almanya, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve Cezayir Enerji İşbirliğinde Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
TBMM’de 15 Temmuz’a özel mapping gösterisi TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:12:21. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya ve Cezayir Enerji İşbirliğinde Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.