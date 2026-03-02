Almanya ve Fransa'dan Nükleer Kontrol Grubu - Son Dakika
Almanya ve Fransa'dan Nükleer Kontrol Grubu

02.03.2026 19:38
Almanya ve Fransa, savunma işbirliği için üst düzey nükleer kontrol grubu kurdu.

Almanya ve Fransa'nın, savunma politikalarında bilgi alışverişi ve stratejik adımların eşgüdümü amacıyla ikili bir çerçeve işlevi görecek üst düzey nükleer kontrol grubu kurduğu açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptıkları ortak açıklamada, iki ülke arasında savunma ve caydırıcılık alanında işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli kararlar aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, değişen tehdit ortamı karşısında Fransa ve Almanya'nın caydırıcılık politikalarında daha sıkı koordinasyona gideceği belirtilirken, nükleer caydırıcılığın Avrupa güvenliğinin temel unsurlarından biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Bu çerçevenin ABD'nin genişletilmiş caydırıcılığına, Avrupa'daki ABD'nin nükleer konuşlandırmalarına ve Fransa ile İngiltere'nin bağımsız stratejik nükleer kuvvetlerine dayandığı ifade edildi.

Alman-Fransız işbirliğinin, NATO'nun nükleer caydırıcılığını tamamlayıcı nitelikte olacağı, Almanya'nın katkı sunduğu nükleer paylaşım mekanizmasının yerine geçmeyeceğinin özellikle altı çizildi.

Taraflar ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması dahil olmak üzere uluslararası hukuk yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Üst düzey nükleer grubunun görevleri arasında konvansiyonel askeri yetenekler, füze savunma sistemleri, Fransa'nın nükleer kapasitesinin uygun biçimde entegrasyonu konularında istişarelerde bulunmak yer alıyor.

Almanya'nın Fransız nükleer tatbikatlarına konvansiyonel unsurlarla katılımı, stratejik tesislere ortak ziyaretler ve Avrupalı ortaklarla konvansiyonel kapasitenin güçlendirilmesi planlanıyor.

Ayrıca erken uyarı, hava savunması ve "derin hassas vuruş" kabiliyetleri gibi alanlarda, nükleer eşiğin altındaki kriz ve tırmanma yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

