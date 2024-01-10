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Almanya ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'da barış çabalarını ele aldı - Son Dakika
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Almanya ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'da barış çabalarını ele aldı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve ekonomiyi konuştu. Habeck, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Umman Sultanlığı'nda da görüşmelerde bulunmuştu.

Almanya ve Suudi Arabistan, Orta Doğu\'da barış çabalarını ele aldı
10.01.2024 - 18:07,  Güncelleme: 18:13
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Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Orta Doğu'da barış çabalarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ferhan, Riyad'a ziyarette bulunan Habeck ile bir araya geldi.

Ferhan ve Habeck, uluslararası ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin yanı sıra başta ekonomi olmak üzere ikili ilişkileri ve güçlendirilmesine ilişkin konuları görüştü.

Habeck, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Umman Sultanlığı'nın başkenti Mustak'ta Sultan Heysem bin Tarık tarafından kabul edilmişti.

Habeck, bölgedeki ekonomik ilişkiler ve barış çabalarını görüşmek üzere Umman, Suudi Arabistan, İsrail ve Batı Şeria'yı da kapsayan üç günlük Orta Doğu turuna çıkmıştı.

Kaynak: AA
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