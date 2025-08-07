Almanya ve Ukrayna'dan Ortak Açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kornelius'un yazılı açıklamasına göre, Şansölye Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği temasların ardından yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Alman Hükümet Sözcüsü Kornelius, Merz ve Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini ve Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı savaşı sona erdirmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldığını belirtti.

Stefan Kornelius, iki liderin, Avrupalı ortaklar ve ABD ile yakın diyalog içinde olma konusunda mutabık kaldığını, Merz'in ise Zelenskiy'e desteğin süreceği yönünde güvence verdiğini kaydetti.