Almanya\'ya vizesiz seyahat eden İsrailliler 3 ay daha kalabilecek

Almanya'ya vizesiz seyahat ederek gelen ve burada 90 günü aşan İsrail vatandaşlarının, herhangi bir işlem yapmadan 3 ay daha kalabilecekleri bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'ya vizesiz olarak seyahat eden İsraillilerin 26 Nisan 2024 tarihine kadar bürokratik işlem yapmadan kalabileceklerini öngören yönetmeliğin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim olayları sonrasında Almanya'ya gelen İsraillilerin otomatik olarak 3 ay daha kalabilecekleri ifade edildi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Düzenlememizle İsrail vatandaşlarının (vizesiz gelen) herhangi bir başvuru yapmalarına gerek kalmadan üç ay daha Almanya'da kalmalarına olanak sağlıyoruz. İsrail'deki insanları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşları, Almanya'da 90 gün boyunca vizesiz kalabiliyordu.