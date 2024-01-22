 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'ya vizesiz seyahat eden İsrailliler 3 ay daha kalabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'ya vizesiz seyahat eden İsrailliler 3 ay daha kalabilecek

Almanya'ya vizesiz seyahat ederek gelen ve burada 90 günü aşan İsrail vatandaşlarının, herhangi bir işlem yapmadan 3 ay daha kalabilecekleri bildirildi.

Almanya\'ya vizesiz seyahat eden İsrailliler 3 ay daha kalabilecek
22.01.2024 - 22:42,
Abone Ol

Almanya'ya vizesiz seyahat ederek gelen ve burada 90 günü aşan İsrail vatandaşlarının, herhangi bir işlem yapmadan 3 ay daha kalabilecekleri bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya'ya vizesiz olarak seyahat eden İsraillilerin 26 Nisan 2024 tarihine kadar bürokratik işlem yapmadan kalabileceklerini öngören yönetmeliğin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim olayları sonrasında Almanya'ya gelen İsraillilerin otomatik olarak 3 ay daha kalabilecekleri ifade edildi.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Düzenlememizle İsrail vatandaşlarının (vizesiz gelen) herhangi bir başvuru yapmalarına gerek kalmadan üç ay daha Almanya'da kalmalarına olanak sağlıyoruz. İsrail'deki insanları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşları, Almanya'da 90 gün boyunca vizesiz kalabiliyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, İsrail, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'ya vizesiz seyahat eden İsrailliler 3 ay daha kalabilecek - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'ya vizesiz seyahat eden İsrailliler 3 ay daha kalabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement