Almanya Yeni Askeri Stratejisini Duyurdu

22.04.2026 13:57
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ordunun Avrupa için sorumluluk alacağını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin "Avrupa için sorumluluk ve Alman ordumuz bu sorumluluğu üstleniyor" başlılığını taşıyan yeni askeri stratejisini tanıttı.

Pistorius, Berlin'de Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Alman Silahlı Kuvvetlerinin tarihinde ilk kez bir askeri strateji belirlendiğini söyledi.

Bunun birçok sebepleri olduğunu ifade eden Pisotirus, "Bir askeri stratejinin gerekli olduğu tarihsel dönem nadiren olmuştur. Tehdit durumu, özellikle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla birlikte daha da arttı." dedi.

Uluslararası hukuk düzeninin de hiç olmadığı kadar sorgulanır hale geldiğini aktaran Pistorius, "Dünya daha öngörülmez hale geldi ve daha tehlikeli olduğunu da söylemek lazım." ifadesini kullandı.

Pistorius, bu yüzden tehdit durumunun nasıl gelişebileceğini, hangi senaryoların düşünülebileceğini veya muhtemel olduğunu, NATO topraklarına olası bir saldırı durumunda muhtemel savaş durumunun nasıl olacağını çok net şekilde analiz ettiklerini dile getirdi.

Bu senaryoların kamuyla paylaşılmayacağını vurgulayan Pistorius, "Aksi takdirde Vladimir Putin'i de elektronik posta dağıtım listemize de alabilirdik. Bunlar (senaryolar paylaşıldığında) potansiyel hasımlara fazla bilgi verir, bizi zayıflatır ve tehlikeye atar." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri stratejinin "Avrupa için sorumluluk ve Alman ordumuz bu sorumluluğu üstleniyor" başlığını taşıdığını belirten Pistorius, burada ordunun hangi özel yeteneklere sahip olması gerektiğinin de yer aldığını anlattı.

Toplam asker sayısının en az 460 bin olması hedefleniyor

Pistorius, gelecek 10-20 yıl için gereken tank, uçak ve gemi sayısının tam olarak ne olacağının önemli olmadığını, önemli olan yeteneklerin kalitesi olduğunu vurguladı.

Orduda personele ihtiyaç duyduklarını söyleyen Pistorius, burada aktif birlikler ve yedek askerler dahil en az 460 bin göreve hazır asker sayısına ulaşmanın hedeflendiğini aktardı.

Pistorius, asker sayısında artış için birinci aşamanın 2029'a kadar olacağını belirleterek, dayanıklılık ve savunma kabiliyetini sağlamak için gelecek yıllarda personel sayısında hızlı bir artışa ihtiyaç duyulduğunu, bunun için Alman ordusuna alımlar yapacaklarını dile getirdi.

Bakan Pistorius, 2029'a kadar hedefin, 204 bin aktif görevdeki askere ve 140 bin yedek askere ulaşmak olduğu bilgisini paylaştı.

İkinci aşama olan 2029-2035 yıllarında da yeni silah sistemlerinin tedarikinin personel ihtiyacını belirleyeceğine işaret eden Pistorius, 2039'a kadar ve bunun ötesi için olan üçüncü aşamada da gelecekte ordunun sahip olacağı yeteneklerin personel sayısını etkileyeceğinin altını çizdi.

"Amacımız Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olmak"

Pistorius, otomasyonun ve yapay zeka kullanımının bu planlamalara sürekli olarak etkisi olacağını vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Amacımız, Şansölye'nin ve benim de ifade ettiğimiz gibi, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olmaktır. Gerektiğinde, bu askeri genişlemeye sivil büyüme de eşlik edecektir." şeklinde konuştu.

Aktif birliklerin yanı sıra, yedek askerlerin de savunmanın ikinci temel ayağı olacağını ifade eden Pistorius, yedek askerlerin bundan sonra aktif birliklerle aynı statüde olacağını, yedek askerlere özellikle ülke güvenliği için ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Pistorius, stratejik hedeflere ulaşmak için yedek askerlerin koşullarını iyileştireceklerini, bürokrasiyi azaltacaklarını ve yapıları modernize edeceklerini dile getirdi.

Bir başka alanın da hava savunma olduğunu söyleyen Pistorius, Almanya ve NATO için hava savunmanın gelecek yıllarda yüksek bir önceliğe sahip olacağını kaydetti.

Zorunlu askerlik konusuna da değinen Pistorius, yeterli asker sayısına ulaşılmadığında bu zorunluluğun zaten yeni Askerlik Hizmeti Yasası'nda yer aldığını, sayıların yeterli olmaması durumunda, ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulamasının düşünülmesi gerektiğini herkesin bildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

