Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile vatandaşlığa geçişi hızlandırıyor

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BERLİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Almanya'daki yeni vatandaşlık yasası vatandaşlığa geçiş sürecini hızlandırırken, birden fazla pasaport izni de sağlıyor.

Mevcut hükümetin temel seçim vaatlerinden biri olan ve Perşembe yürürlüğe giren yasa, başvuru sahiplerinin sekiz yıl yerine beş yılın ardından vatandaşlığa kabul edilmelerine izin veriyor. Ancak bunun için kişilerin orijinal pasaportlarını muhafaza ederken başarılı bir entegrasyon geçirmeleri, Almancada yeterlilik göstermeleri ve mali açıdan bağımsız olduklarını sergilemeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, üstün iş performansı ve ulusal değerlerle uyum gibi istisnai entegrasyon sergilenmesi durumunda ise bu sürenin üç yıla indirilebileceğini ifade etti.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, birçok göçmenin kendini Alman hissettiği, ancak geldikleri ülkeyle bağlarını koparmak istemedikleri ifade edilirken; yabancılardan gelecekte "diğer kimliklerinden vazgeçmelerinin istenmeyeceği" belirtildi.

Almanya, Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 2'nin altında kalan yüzde 1,1'lik düşük vatandaşlığa geçme oranını bu reformla düzeltmeyi hedefliyor. Almanya'da ikamet eden her sekiz yabancıdan biri Alman vatandaşlığına sahip değil, ancak milyonlarca kişi 10 yıldan uzun bir süredir Almanya'da yaşıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, yaşlanan nüfusu nedeniyle büyük ölçüde işçi göçüne bağlı. Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na göre, 2023 yılında yaklaşık 1,8 milyon pozisyon boş kaldı.

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından kısa süre önce yapılan araştırmaya göre, Almanya ekonomisinin, sadece bu yıl, işgücü sıkıntısı nedeniyle 49 milyar euro değerinde üretim kapasitesi kaybetmesi bekleniyor.

AB dışından gelen vasıflı işçiler için yasal engelleri hafifletmeye devam eden Alman hükümeti, hedeflenen işgücü göçü için Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerle anlaşmalar başlattı.

Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile yabancılar için iş ve çalışma merkezi olarak cazibesini daha da arttırmayı hedefliyor.