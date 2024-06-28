Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile vatandaşlığa geçişi hızlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile vatandaşlığa geçişi hızlandırıyor

Almanya'da yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasası, vatandaşlığa geçiş sürecini hızlandırırken birden fazla pasaport izni de sağlıyor. Yasaya göre, başvuru sahipleri beş yılın ardından vatandaşlığa kabul edilebilecekler. Ancak bu süre, başarılı bir entegrasyon, Almanca yeterlilik ve mali bağımsızlık gibi şartları yerine getirenler için üç yıla kadar indirilebilecek. Almanya, düşük vatandaşlık oranını düzeltmeyi hedeflerken, yeni yasa ile yabancılar için iş ve çalışma merkezi olarak cazibesini arttırmayı amaçlıyor.

28.06.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BERLİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Almanya'daki yeni vatandaşlık yasası vatandaşlığa geçiş sürecini hızlandırırken, birden fazla pasaport izni de sağlıyor.

Mevcut hükümetin temel seçim vaatlerinden biri olan ve Perşembe yürürlüğe giren yasa, başvuru sahiplerinin sekiz yıl yerine beş yılın ardından vatandaşlığa kabul edilmelerine izin veriyor. Ancak bunun için kişilerin orijinal pasaportlarını muhafaza ederken başarılı bir entegrasyon geçirmeleri, Almancada yeterlilik göstermeleri ve mali açıdan bağımsız olduklarını sergilemeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, üstün iş performansı ve ulusal değerlerle uyum gibi istisnai entegrasyon sergilenmesi durumunda ise bu sürenin üç yıla indirilebileceğini ifade etti.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, birçok göçmenin kendini Alman hissettiği, ancak geldikleri ülkeyle bağlarını koparmak istemedikleri ifade edilirken; yabancılardan gelecekte "diğer kimliklerinden vazgeçmelerinin istenmeyeceği" belirtildi.

Almanya, Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 2'nin altında kalan yüzde 1,1'lik düşük vatandaşlığa geçme oranını bu reformla düzeltmeyi hedefliyor. Almanya'da ikamet eden her sekiz yabancıdan biri Alman vatandaşlığına sahip değil, ancak milyonlarca kişi 10 yıldan uzun bir süredir Almanya'da yaşıyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, yaşlanan nüfusu nedeniyle büyük ölçüde işçi göçüne bağlı. Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na göre, 2023 yılında yaklaşık 1,8 milyon pozisyon boş kaldı.

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından kısa süre önce yapılan araştırmaya göre, Almanya ekonomisinin, sadece bu yıl, işgücü sıkıntısı nedeniyle 49 milyar euro değerinde üretim kapasitesi kaybetmesi bekleniyor.

AB dışından gelen vasıflı işçiler için yasal engelleri hafifletmeye devam eden Alman hükümeti, hedeflenen işgücü göçü için Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerle anlaşmalar başlattı.

Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile yabancılar için iş ve çalışma merkezi olarak cazibesini daha da arttırmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Almanya, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile vatandaşlığa geçişi hızlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya, yeni vatandaşlık yasası ile vatandaşlığa geçişi hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement