Almus Kaymakamı öğrencilere kitap okuma ödülleri verdi

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek genel durum hakkında bilgi aldı ve istişarelerde bulundu. Ayrıca AK Parti ve MHP teşkilatlarının seçim stantlarını ziyaret eden Bakan Özhaseki, vatandaşlara fidan dağıttı. Cuma namazını Kütahya Ulu Cami'de kılan Bakan Özhaseki, Tavşanlı ilçesinde miting yapmak üzere yola çıktı.