Almus'ta Bahar Temizliği Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almus'ta Bahar Temizliği Projesi Hayata Geçirildi

Almus\'ta Bahar Temizliği Projesi Hayata Geçirildi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde başlatılan 'Temiz Tokat Projesi' kapsamında, Almus ilçesinde bahar temizliği yapıldı. Almus Kaymakamlığı öncülüğünde gençlerin, vatandaşların ve kurumların katılımıyla gerçekleştirilen 'Almus'ta Bahar Temizliği' projesi kapsamında, Süleyman Arslan Parkı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksekokulu arasındaki yürüyüş yolu ve yol kenarları temizlendi. Almus Kaymakamı Emre Çömen, temizliğin önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşları çevreye duyarlı olmaya davet etti.

21.05.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu öncülüğünde, il genelinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, Almus ilçesinde bahar temziliği yapıldı.

Toplumsal farkındalığı ve çevre bilincini vatandaşlarla gençlere aşılamak adına hayata geçirilen "Almus'ta Bahar Temizliği" projesi, Kaymakamlık öncülüğünde gençlerin, vatandaşların ve kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Süleyman Arslan Parkı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksekokulu arasında bulunan yürüyüş yolu ve yol kenarlarındaki çöpler, gençler ve vatandaşların katılımıyla temizlendi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Dönem dönem ilçemizin merkezi ve köylerinde temizlik yapıyoruz. Fakat ziyaretçi sayısının çokluğunu ve arazinin genişliğini düşündüğünüz zaman temizliğin ne kadar zor olduğunu hepiniz takdir edersiniz. En güzel temizlik aslında hiç kirletmemek." dedi.

Doğa yürüyüşü yapanlar, arazi araçlarıyla tura katılanlar, tarlasına bahçesine gidenlere kadar herkesin çevreyle ilgili duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çömen, "Bu atıkların doğada yok olması çok mümkün değil. İlçemizde yaşayan ve ziyaret amaçlı gelen tüm vatandaşlarımızı yeşili ve mavisiyle büyüleyici doğal güzelliğe sahip Almus'umuzu daha temiz tutmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Süleyman Arslan, Numan Hatipoğlu, Tokat, Almus, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almus'ta Bahar Temizliği Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı En beğenilen siyasetçiler anketinden ilginç sonuçlar çıktı
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
17:31 İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP’nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı İsrail, ABD merkezli haber ajansı AP'nin ekipmanlarına el koydu, ABD geri adım attırdı
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 23:14:00. #1.12#
SON DAKİKA: Almus'ta Bahar Temizliği Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement