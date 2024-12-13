Almus\'ta Hastalara Trafik Eğitimi

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Tokat'ın Almus ilçesinde bakım merkezindeki hastalara trafik eğitimi verildi.

Kaymakam Emre Çömen'in talimatı doğrultusunda trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

İlçede bulunan bakım merkezinde bulunan hastalara verilen eğitimde kara yolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, yaya geçiş noktaları, yolun karşısına geçerken dikkat edilmesi gerekenler, gece yürürken yapılması gerekenler, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecekler, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgi aktarıldı.