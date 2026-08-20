ALO 199, Engelliler İçin Görüntülü Hizmet Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ALO 199, Engelliler İçin Görüntülü Hizmet Başlattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, ALO 199'da işitme ve konuşma engellilere görüntülü görüşme imkanı sundu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ALO 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2014 yılından bu yana 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor.

Erişilebilirliği artırmak amacıyla başlatılan yeni uygulamada, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için işaret dili bilen çağrı merkezi personeli görevlendirildi.

Vatandaşlar, görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek.

Yapay zeka teknolojisi ise sistemin arka planındaki analiz süreçlerinde kullanılıyor. Temsilcilerle yapılan görüşmeler ve görüşme sonrası uygulanan memnuniyet anketleri, yapay zeka araçlarıyla incelenerek hizmet süreçleri optimize ediliyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALO 199, Engelliler İçin Görüntülü Hizmet Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı

13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:30:40. #7.13#
SON DAKİKA: ALO 199, Engelliler İçin Görüntülü Hizmet Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.