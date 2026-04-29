ALP Danışmanlık: İnsan Kaynağını Rekabet Avantajına Dönüştüren Stratejik Çözümler

ALP Danışmanlık, İzmir, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Şirket, 'Attract, Lead, Promote' sloganıyla insan kaynağını sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmeyi amaçlıyor. Küresel iş dünyası, yapay zeka ve dijitalleşmenin etkisiyle dönüşüm geçirirken, insan faktörü merkezi rol oynuyor. ALP, Kurucu Genel Müdür Ozan Şiyve liderliğinde üç aşamalı bir model sunuyor: işe alım, liderlik ve geliştirme.

Yetenek kazanımında stratejik ortaklık vurgusu yapan şirket, kritik pozisyonlar için dış kaynak kullanımının gerekliliğine dikkat çekiyor. Bölge Direktörü Buket Çinkılıç, arama ve haritalama çalışmaları, pazar analizleri ve yetkinlik bazlı değerlendirmeler yaptıklarını belirtiyor. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar benimseyen ALP, simülasyon temelli programlar sunuyor. Ayrıca, 'outplacement coaching' hizmeti ile işten ayrılma süreçlerini yapıcı hale getiriyor. Çinkılıç, başarılı İK modelini 'veri + vicdan = artırılmış İK zekâsı' formülüyle özetliyor.