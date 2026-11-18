MUŞ'ta Alparslan Tarım İşletmesi'ne ait hububat silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alparslan Tarım İşletmesi'ne ait hububat silosunda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yoğun ve koordineli çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.