Alper Gezeravcı Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

Gezeravcı, Kargıcak İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda, uzayda yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Çocuklara hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini vurgulayan Gezeravcı, kendi uzay yolculuğu sürecinden örnekler vererek, azmin, disiplinin ve bilimin insanı nasıl zirveye taşıyabileceğini anlattı.

Öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, soruları yanıtladı.

Öğrencilere hazırlanan hediyeleri dağıtan Gezeravcı'ya anne ve babası da eşlik etti.