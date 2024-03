Alper Gezeravcı: Türk astronot ve bilim misyonu hedeflerimizden sadece bir tanesiydi

Güncel

SAKARYA - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Sakarya'da üniversiteli gençlerle buluştu. Gençlere uzay yolculuğu hakkında bilgiler veren Gezeravcı, "Cumhurbaşkanımız tarafından uzaya dair 10 ana hedef belirlendi. Yapmış olduğumuz Türk astronot ve bilim misyonu bu on hedeften sadece bir tanesiydi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamlayan Alper Gezeravcı, programlarının ardından Sakarya'ya geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, gençlerle buluşmasında uzay yolculuğu ile ilgili bilgi verdi. Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde üniversiteli öğrenciler ile buluşan Gezeravcı yoğun ilgiyle karşılandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüttüğü deneysel çalışmalar hakkında da bilgiler veren Gezeravcı, "Yaptığımız bütün çalışma süreçlerinde daha öncesinde hava kuvvetlerindeyken yurt dışına gidip geldiğinde yüksek lisansta farklı uçak tiplerinin eğitiminde her daim mutlu olduğum ve gurur duyduğum bir husus var Türk insanının pratik zekası. Eğitim öğretim Hayatınızın devam ettiği süreçte ya da ilerleyen dönemde mezun olduktan sonra kariyer yaşamınızda yurt dışına gittiğinizde karşılaştığınız farklı örneklerde benim duyduğum bu gururu ve mutluluğu emin olun yaşadığınız her olayda Türk insanının yıllara sahip badirelerle başa çıkabilme refleksini geliştirmiş bünyesinde, beraberinde taşıdığı pratik zekanın nerelere kadir olduğunu bizzat kendini zehirleme imkanı bulacaksınız. Bu pratik zekayla müthiş derecede gurur duyuyorum. Yapmış olduğunuz operasyonun içerisinde de farklı işlem adımlarında, farklı operasyonel süreçlerde her daim işin kilitlendiği bir noktada düşünmeye dair fırsat bulamadan vücudunu ortaya koymuş olduğu pratik zeka bu Türk insanına mahsus. Dolayısıyla zaten yüksek olağan zekanın zaten yüksek olan potansiyeliniz yanında her daim size can simidi gibi sizi ayakta tutacak olan bu pratik zekanızla da gurur duyun" dedi.

"2018 yılında ülkemiz Türkiye Uzay Ajansı'nı kurdu"

Ülkenin hedeflerinden bahseden Gezeravcı, "2018 yılında ülkemiz Türkiye Uzay Ajansı'nı kurdu. Muhadil ülkelerin içerisinde uzay ajansı en son kurulan ülkelerden bir tanesi. Sadece iki yıllık hazırlık sürecinin ardından 2021 bir yılının Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız tarafından uzaya dair 10 ana hedef belirlendi. Yapmış olduğumuz Türk astronot ve bilim misyonu bu on hedeften sadece bir tanesiydi. Bugün burada bu kadar güzel bir toplulukla başarmış olan bu hedefin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ancak daha fazla gurur duyacağımız husus şu; devletimizin koyduğu bu on alanda farklı Takvimler dahilinde ilerleme devam ediyor. Biz sadece bir tanesini şu anda tamamlamış durumdayız. Yakın süreçte bu hedefe belirlenmiş olan on hedeften yine sıralı takvim dahilinde güzel gelişmelerini duyacağınız birkaç tanesinden bazıları aya gediş projesi. Malumunuz bizim gerçekleştirdiğimiz görevi Amerika Birleşik Devletleri'nde Space X firmasının roketi ve kapsülüyle gerçekleştirdik. Yakın tarihte şu an için hedeflenen 2026'da aya sert iniş planımız var. Farklı hesaplamaları, doğru şekilde tutturarak Ay'a bir roketi çarptırmayı planlıyoruz ilk hedef. Ardından bunun daha planlı bir biçimde yumuşak inişi olacak ve faydalı yük buda Rober ya da benzer farklı bir yükü orada araştırma yapabilecek bir yükü kontrollü olarak yüzeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken başka ülkelerden temin ettiğimiz bir roket de değil. Kendi roketimizle ve kendi itki sistemimizle bu işi gerçekleştirmeye planlıyoruz" diye konuştu.

"Bizim zekamız notasında, potansiyel noktasında hiçbir şüphemiz yok"

Üniversite öğrencilerine tavsiyeler veren Gezeravcı, "Gerçekleştirdiğimiz görev hakikaten mutlu etti bizi ama hazırlık sürecimiz yaklaşık 8 buçuk, 9 aylık bir zaman dilimini aldı. Bu süre içerisinde çok daha mutlu eden şey; oradaki eğitim süreçlerimiz devam ederken NASA'da bu eğitimi sürdüren birimlerden, yetkililerden farklı ülkelere gittiğimiz eğitim süreçlerinde sürekli orada uzay programına katılmış bir ülkenin ferdi olarak ülkemizin havacılık alanında yaptığı, başardığı, farklı süreçlerin takip ediliyor olduğunu görmek ve bunların övgüyle bize geri dönüşünü dinlemekti. Bir göreve odaklanmış, onun hazırlığını yaparken aslında ülkemizin bir birey olarak, bir vatandaşı olarak bana yaşattığı çok daha farklı mutlulukları, gururları orada yaşama imkanım oldu yine devletimizin güçlü iradesi sayesinde. Bu uzaya gidiş programını yürüttüğümüz Space X bünyesinde yüzlerce insan çalışıyordu. Koskoca roketi ellerinin altında yazılımlarla kontrol edip, uzaya gönderen ve bütün operasyon sürecindeki eğitimlerimizi bize veren bu insanların yaş ortalaması 26 idi ve daha üniversiteden yeni mezun olmuş mühendisleri var. Dolayısıyla bu insanlar 50'lili yaşlarına kadar beklemedi. Gencecik beyinler bir şeyleri başarmaya vakıf tek ihtiyaç duydukları özgüven. Bizim zekamız notasında, potansiyel noktasında hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.