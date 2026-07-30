Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Lise öğrencisi Alper Tapkı, Kuzey Kutbu keşif gezisinde Türkiye'yi temsil edecek ve bilimsel etkinliklere katılacak.

Lise öğrencisi Alper Tapkı, dünyanın farklı ülkelerinden gençleri bilim ve teknoloji etrafında buluşturacak Kuzey Kutbu keşif gezisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Bilgi Buzkıranı" Projesi kapsamındaki yolculuk, 4 Ağustos'ta "50 Let Pobedy (Zaferin 50 Yılı)" adlı nükleer buzkıran gemisiyle başlayacak.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 14-16 yaşlarındaki yaklaşık 5 bin öğrencinin başvurduğu yarışmada keşif gezisine katılmaya hak kazanan Tapkı, Arktik bölgesini yakından tanıma ve nükleer buzkıran teknolojisini yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Yolculuk boyunca gençler için nükleer enerji uzmanlarının katılımıyla konferanslar, uygulamalı atölyeler, bilimsel deneyler ve etkileşimli etkinlikler düzenlenecek.

Katılımcılar, ayrıca farklı ülkelerden bilim ve geleceğin teknolojilerine ilgi duyan akranlarıyla bir araya gelecek.

"Türkiye'yi temsil etmek, benim için büyük bir onur"

Tapkı, AA'ya yaptığı açıklamada, adını kazananlar arasında gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Önümde birçok insanın sadece hayalini kurabileceği bir yolculuk olduğunu anladım. Bu, hayatımın en mutlu anlarından biriydi." dedi.

Kuzey Kutbu'nu bugüne kadar yalnızca kitaplarda ve belgesellerde gördüğünü anlatan Tapkı, gerçek bir nükleer buzkıranın çalışmalarını gözlemlemenin ve keşif yolculuklarını mümkün kılan insanlarla tanışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi.

Tapkı, yolculukta en çok uçsuz bucaksız Arktik buzlarını görmek istediğini ifade ederek, "En çok beklediğim an, buzkıranın Kuzey Kutbu'na ulaşması ve buzun üzerine çıkabilmek. Dünyanın bütün meridyenlerinin birleştiği noktada durduğunu hissetmek, tarif edilemez bir duygu olmalı." diye konuştu.

Teknolojiye ilgisinin ailesinden geldiğini belirten Tapkı, gezi sırasında dünyanın gelişmiş mühendislik örneklerinden nükleer buzkıranı yakından tanımayı, Arktik araştırmaları hakkında bilgi edinmeyi ve bu alanda çalışan uzmanlarla buluşmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Türkiye'yi temsil edecek olmak, benim için büyük bir onur." ifadesini kullanan Tapkı, farklı ülkelerden katılımcılara Türk gençlerinin öğrenmeye istekli, açık fikirli ve işbirliğine hazır olduğunu göstermek istediğini söyledi.

Kuzey Kutbu yolculuğu

Kuzey Kutbu yolculuğu, katılımcıların Arktik deniz taşımacılığında stratejik öneme sahip Kuzey Deniz Yolu ile bu güzergahta görev yapan nükleer buzkıranların işlevi hakkında bilgi edinmesine de imkan sağlamayı hedefliyor.

Avrasya'nın batısı ile Asya-Pasifik bölgesi arasındaki en kısa deniz ulaşım güzergahı şeklinde tanımlanan Kuzey Deniz Yolu'nun altyapı operatörlüğünü Rosatom yürütüyor.

Rusya, Rosatom'a bağlı Atomflot tarafından işletilen nükleer buzkıran filosuna sahip dünyadaki tek ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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