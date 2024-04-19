Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi Tebrik Etti

(ESKİŞEHİR) Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yönelik ziyaretler sürüyor. Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri ve beraberindeki heyet,Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret ettiler.
Başkan Güller, Ünlüce'yi tebrik ederek Alpu için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Ünlüce de Alpu'ya çok önemli yatırımlar yaptıklarını yeni dönemde de bu yatırımların ve ortak çalışmaların aralıksız süreceğin kaydederek, Gürbüz Gülleri ikinci dönem başkanlığı dolayısıyla kutladı.
Karşılıklı görüş alışverişi sonrası çektirilen fotoğrafla ziyaret tamamlandı.
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Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyarette, muhtarlar Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti. İkiz, muhtarların önemli iletişim köprüleri olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 yılda mahallelerin sorunlarını çözmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Dernek başkanı Şahin ise İkiz'in ilçeye ve mahallelere değer katacak çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.
Suluova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı 1. Dönem Olağan Genel Kurulu, öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıda, görev süreleri dolan encümenlerin yerine yeni encümenler seçildi. Birlik başkanı Kaymakam Şafak Gürçam, daha önce görev alanlara teşekkür ederek, amaçlarının köylerde yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Yapılan seçimde İl Genel Meclisi üyeleri Hasan Basri İnan ve Akın Yağız Demirelli, köy muhtarları Muhittin Çakır ve Yavuz Çarıkçı göreve getirildi. Toplantı sonunda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan restoranda, 4 çeşit yöresel lezzetten oluşan menü, 40 liradan halkla buluşturuluyor. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde bulunan restoranda günlük hazırlanan menüler, öğle ve akşam saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor. Uygulama, vatandaşlara daha ucuz yemek sunabilmek amacıyla başlatılmış olup, halktan olumlu dönüşler almaktadır.
Bolu'da yaşanan olayda, tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren damat, adliyeye sevk edildi. Olayda ayrıca kayınvalidesini de yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tartışmanın nedeni olarak geçimsizlik gösterildi.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar, yaklaşık 700 kişinin katılımıyla Yunus Emre Türbesi'nde yağmur duası yaptı. Tarımla uğraşan vatandaşlar, Allah'a yağmur yağması için dua etti. Dua sonrası mahalleli tarafından imece usulü yapılan etli pilav cemaate ikram edildi. Mahalle muhtarı Ali Acar, katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şu ana kadar 147 konut, 8 cami, 2 minare, 14 ahır hasar gördüğüne dair talebin geldiğini söyledi.
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