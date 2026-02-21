Konak Belediyesi'nden Alsancak'ta Üst Yapı Çalışması

(İZMİR) - Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İZSU ve Gediz Elektrik'in altyapı çalışmalarını tamamladığı Alsancak sokaklarında, yol ve kaldırım düzenlemelerine hızla başladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, teknik ekibiyle birlikte sahaya çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, altyapı çalışmaları devam eden Alsancak'ta teknik ekibiyle birlikte saha çalışmasına çıktı. Sokakları karış karış gezen Başkan Mutlu, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Altyapı kurumlarıyla eşgüdümlü ilerleyen takvim doğrultusunda; 1474 Sokak'ta belediye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla sokak tamamen kazılarak yolun her iki yanına standartlara uygun kaldırım döşeme işlemlerine başlandı. 1473 ve 1475 sokaklarda, altyapı işlemleri tamamlandı ve bu sokaklar da bölgedeki düzeni sağlamak adına sırayla çalışma programına alındı.

Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Mutlu, belediye olarak hızlı ve nitelikli çözüme odaklandıklarını; yapılan çalışmalarda hızlı müdahale, çağdaş düzen, estetik ve sağlıklı sokaklar kriterlerini uyguladıklarını belirtti.

Saha çalışması sırasında Alsancak esnafının taleplerini de bizzat dinleyen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta bu dönem altyapı dönemi. Evet, kazılar devam ediyor ancak biz tamamlanan her noktada hızla yerimizi alıyoruz. Amacımız, bu sürecin sonunda altyapısı sağlam ve İzmir'e yakışan modern bir Alsancak dokusu ortaya çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.