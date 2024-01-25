 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, 91 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye katıldı. İmamoğlu, 'Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım' dedi.

CHP\'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen\'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı
25.01.2024 - 15:18,
Abone Ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu  kısaca konuştu. İmamoğlu, "Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olarak görev yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aysel Öymen için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri Altan Öymen, kızı Aslı Öymen ve oğlu Murat Öymen kabul etti.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, iş, sanat ve siyaset dünyasından da birçok isim katıldı. Öymen'in cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Aysel ve Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen konuşmakta güçlük çekerek, "Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Bütün melek olmuş annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum. Annem benim…" dedi.

Cenaze namazı öncesi İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla ayak üstü kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Cami çıkışında gazetecilere konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Tören, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement