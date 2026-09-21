Altay, U20'de kentlerin krizlerde ilk adımı attığını söyledi ve COP31'e davet etti

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, "Urban 20 Belediye Başkanları Zirvesi 2026"nde, dünya belediyelerini Türkiye'de düzenlenecek COP31'e davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde düzenlenen, New York, Los Angeles, Tokyo, Barselona, Paris, Roma, Milano, Amsterdam, Helsinki ve Cakarta gibi farklı kıtalardan şehirlerin belediye başkanlarının da katıldığı zirvede konuşan Altay, dünyanın iklim krizlerinin ve küresel çatışmaların toplumlara yaşattığı büyük acılar yüzünden kritik bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerin, konut, gıda ve enerji maliyetlerini artırarak yerel ekonomileri zorladığını belirten Altay, "UCLG Başkanı ve COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi olarak şehirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini küresel iklim gündemine taşımak, yerel yönetimlerin karar süreçlerindeki etkisini artırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Altay, iklim kriziyle mücadelede çevresel sorumluluğun yanı sıra adaletin de esas alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Göç meselesini ele alırken çıkış noktamız her zaman insan onuru ve ortak insanlığımız olmalıdır. Yaşadığımız coğrafyada kentler, çatışmaların ve yerinden edilmenin ağır sonuçlarıyla her gün yüzleşmektedir. Buna rağmen ilk refleks gösteren yine yerel yönetimler oluyor, barınma imkanı sağlıyor, temel hizmetleri sunuyor ve insanların topluma uyum sağlaması için köprüler kuruyor. U20'den G20'ye taşıdığımız temel mesaj son derece açıktır: insanlara en yakın yönetim kademesi olan kentler, krizler karşısında inisiyatifi doğrudan ele alan, sahada ilk adımı atan ve çözümü bizzat üreten asıl güçtür. Bundan sonraki süreçte hakim kılmamız gereken anlayış, ayrışma yerine iş birliğini, yalnızlaşma yerine dayanışmayı, toplumlarımızı korumak için ortak sorumluluk bilincini hakim kılmalıyız. Yerel dinamikleri merkeze alan, kentlerin iradesine güvenen ve küresel çözümleri kentlerle birlikte hayata geçiren adil bir çok taraflı düzeni hep birlikte inşa edeceğiz."

Altay, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi olarak zirveye katılan dünya belediyelerini ve heyetleri, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e (İklim Zirvesi) davet etti.

Oturumun sonunda zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta, dünyanın önemli şehirlerinden belediye başkanlarının bulunduğu Urban 20'de UCLG Başkanı olarak bir konuşma gerçekleştirdik. Hem belediyeler olarak birlikte yapmamız gereken konuları ele aldık hem de COP31 Yerel Yönetimler Elçisi olarak bütün belediye başkanlarımızı COP31 Antalya programına davet ettik. İklim değişikliği şehirlerimizin en önemli gündemi. İnşallah COP31'de tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceğiz." diye konuştu.