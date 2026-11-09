Altı Arap ülkesi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Altı Arap ülkesi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

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Katar, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Suriye ve Yemen, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayıp Riyad'a destek verdi. Bahreyn BM Güvenlik Konseyi'ne saldırıları durdurması, faillerle destekçilerini sorumlu tutması için kararlı önlemler alma çağrısı yaptı.

Arap ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının sürmesi ve Riyad'ın iki balistik füzeyle hedef alınmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "sivillerin hayatını hiçe sayan, kabul edilemez ve çirkin bir saldırgan tutum" olarak nitelendirilen saldırıların derhal durdurulması talep edildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, Körfez ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizilen açıklamada, Katar'ın Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına alacağı önlemlere destek verdiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'da stratejik öneme sahip noktalara düzenlediği saldırılar kınandı.

Bu saldırılarla Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ihlal edildiği, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun çiğnendiği aktarılan açıklamada, bu "çirkin ve korkakça" saldırıların kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, saldırılar kınandı ve Suudi Arabistan'a destek mesajı verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Husilerin mükerrer saldırılarını durdurmak, failleri ile destekçilerini sorumlu tutmak ve ilgili konsey kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla kararlı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, başkent Riyad ve Aramco'ya yönelik saldırıların kınandığı belirtildi.

Sivillere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıların reddedildiği vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'ın alacağı tedbirlere destek verileceği ifade edildi.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki finans merkezi ile Aramco tesisinin hedef alınmasını kınadı.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu saldırıların durdurulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Husilerin saldırılarının, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, uluslararası hukuk kurallarının ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verilen açıklamada, uluslararası toplum bu saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldı.

Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans merkezi ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve ülkenin doğusunda Saudi Aramco'ya ait bir noktayı hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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