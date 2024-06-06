Altı asırlık özel işlemeli cami tavanı orijinalliğini koruyor - Son Dakika
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Altı asırlık özel işlemeli cami tavanı orijinalliğini koruyor

Tokat'ta yer alan ve 15'inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Mahmutpaşa Camii, tavanındaki muhteşem ahşap işçiliği ile dikkat çekiyor. Tarihi mirasını günümüze kadar koruyarak cemaatin hayranlığını kazanan caminin ahşap tavan süslemeleri 6 asır geçmesine rağmen orijinalliğini koruyor. Mahmutpaşa Camii, Tokat'ın tarihi mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir yapı olarak öne çıkıyor.

06.06.2024 10:15
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Altı asırlık özel işlemeli cami tavanı orijinalliğini koruyor

TOKAT - Tokat'ta yer alan ve 15'inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Mahmutpaşa Camii, tavanındaki muhteşem ahşap işçiliği ile dikkat çekiyor. Tarihi mirasını günümüze kadar koruyarak cemaatin hayranlığını kazanan caminin ahşap tavan süslemeleri 6 asır geçmesine rağmen orijinalliğini koruyor.

Tokat'ın merkezinde yer alan Küçük Beybağı Mahallesi'nde gizemli bir geçmişe sahip olan ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen Mahmutpaşa Camii, kesin inşa tarihi bilinmeyen bir yapı olarak zengin tarihi mirasını koruyor. Cami plan ve mimari özellikleri incelendiğinde, 15'inci yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor. Moloz taş temel üzerine ahşap ve kerpiç malzemeyle inşa edilen caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, tavanındaki muhteşem ahşap işçiliği olarak öne çıkıyor. Büyük bir ustalık örneği olan cami tavanı, cemaatinin de dikkatini çekiyor.

"Ahşap tavandaki kalem süslemeler ile dikkat çekmektedir"

Mahmutpaşa Camii'nin Tokat'ın tarihi mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir yapı olarak öne çıktığını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Mahmutpaşa Camii Tokat ilinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve koruması altındaki 126 tescilli eserden en nitelikli ahşap tavan süsleme sine sahip camilerden bir tanesidir. Bünyesinde barındırdığı ahşap işi süslemeler ve ahşap tavandaki kalem işi süslemeler ile dikkat çekmektedir. Ortadaki göbekte sekiz kollu yıldızların kesiminden oluşan geometrik bir kompozisyon ve dört köşede sarkıt şeklinde yivli kabaralar yer almaktadır. Camide kalem işi süslemeler tavan, kadınlar mahfili ve minberde yoğunlaşmıştır. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonda mahfil ve minberdeki boyalar raspa yapılarak sökülmüş ve alttaki kalem işi süslemeler gün yüzüne çıkarılmıştır" dedi.

"Tavan işçiliği hayran bırakıyor"

Cami cemaatinden Mustafa Işık ise "15'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bu cami gerçekten günümüze kadar ayakta kalmış. O dönemdeki ustaların yapmış olduğu bu şaheseri görenleri de hayran bırakıyor. Özellikle tavandaki ahşap işçiliği çok güzel. Günümüze kadar bu güzelliği taşımış. Cemaatte bu güzellikte namaz kılarak faydalanıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Altı asırlık özel işlemeli cami tavanı orijinalliğini koruyor - Son Dakika

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