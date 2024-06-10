Altıeylül Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Etkinliği Düzenledi

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(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ı 61. ölüm yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Ayyıldız Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinliklerle andı.

Anma programına Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı ile Serdar Karakaş, Özel Kalem Müdürü Ahmet Deniz, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil Baran, İmar ve Şehircilik Müdürü Ebru Bağcıoğlu, Kültür İşler Müdürü İsmail Balcan, partili gençler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Nazım Hikmet Ran'ı sevgi ve saygıyla andıklarını belirten Başkan Şehirli, şöyle konuştu:

"Nazım Hikmet'in Davet şiiriyle sözlerime başlamak isterim. 'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.' Evet, büyük üstat bu vatan bizim derken bize öğrettiği vatan sevgisini milliyetçiliği, kendi samimi diliyle öğrettiği, laikliği ve devrimciliği, hepimizin üzerinde emeği olan yön veren yol gösteren büyük ustayı bugün burada anmak için toplandık. Etkinlik öncesinde Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyan öğretmenlerimize de saygılarımı sunuyorum."

Anma programı içerisinde Nazım Hikmet'in şiirlerine gönül vermiş olan Sinan Kara '20. Asra Dair' şiiri, Elvan Karakaya 'Ben Senden Önce Ölmek İsterim' adlı şiiri, Şener Altun 'Kadınlarımız' adlı şiiri, Levent Genç 'Karıma Mektup' adlı şiiri ve Kemal Şeker ise 'Vatan Haini' adlı şiiri okudu.

Altıeylül sakinleri, Onur Yaman'ın seslendirdiği; 'Karlı Kayın Ormanında', 'Memleketim', 'Seviyorum Seni' adlı eserlere de eşlik etti.