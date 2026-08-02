Altıeylül'de Arazi Yangını Kontrol Altında
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Altıeylül'de Arazi Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?