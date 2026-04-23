Altıeylül\'de İş Makinesi Yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde alev alan iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Şehir Hastanesi arkasındaki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bağlantı yolunda bulunan bir iş makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş makinesinde hasar oluştu.