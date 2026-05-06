Altın Baklava Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
06.05.2026 00:47
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen festivalde 1888 film yarıştı ve ödüller dağıtıldı.

GAZİANTEP'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Baklava Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül törenine; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu ve eşi Yelda Demirören Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, oyuncular öğrenciler ve film sahipleri katıldı. Festivalin jüri başkanlığını Yapımcı Mehmet Bozdağ üstlenirken, jüri üyeleri arasında Tamer Levent, Yağmur Taylan, Mahassine Merabet, Mert Yazıcıoğlu ve Özge Özberk yer aldı.

105 ÜLKEDEN 1888 FİLM BAŞVURUSU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zeka ve kıpkısa kategorilerine 105 ülkeden toplam 1888 başvuru yapıldı. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Programda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu programda yaptığı konuşmada üniversitenin hayata geçirdiği projeye yurt içi ve yurt dışından 1888 kısa film başvurusu alındığını söyledi. Ödüllerin usta isimlerin değerlendirmeleri sonucu belirlendiğini Kalyoncu, "Üniversitemiz, kurumsal kimlik disiplininde ve öğrenci odaklı eğitim anlayışında, gelecek nesillerimizin kültür ve sanat alanlarında derinleşmelerini ve etkinleşmelerini çok önemsemektedir. Bu anlamda İletişim Fakültemiz ve Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültemize öğrencilerinin sanatsal yeteneklerini ve becerilerini keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları ve tüm uygulamalı deneyim eğitimlerini destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından farklı üniversitelerden 1888 kısa film ile katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Almanya, Çin, İran ve Lübnan'dan öğrencilerimiz aramızda. Kıymetli öğrencilerimizin bu eserlerini birbirinden değerli sanatçılarımızla ödüllendireceğiz" dedi.

'HİKAYELERİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURDUK'

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise festivalin her geçen yıl büyüdüğünü ifade ederek, "On yıl önce genç sinemacıların hikayelerine alan açmak amacıyla başlayan bu yolculuk, bugün güçlü bir uluslararası buluşmaya dönüşmüş durumda. İlk yıllarında daha sınırlı bir çerçevede başlayan festivalimiz, zamanla büyüyerek farklı coğrafyalardan gelen hikayeleri aynı çatı altında buluşturan güçlü bir platforma dönüşmüştür" diye konuştu.

Programın sonunda kurmaca kategorisinde 'Was Never Her Choice' filmi, belgesel kategorisinde 'My Grandmother is a Skydiver' filmi, animasyon kategorisinde 'Cell Buddies' filmi, Yapay Zeka kategorisinde 'Next Hope' filmi ve bu yıl ilk kez yer alan kıpkısa kategorisinde ise 'Percussion' birincilik ödülü aldı.

Kaynak: DHA

