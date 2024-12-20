Altın Dolandırıcılığı: 12 Kişi Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarihi eser niteliğinde altın satma vaadiyle 3 kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, suç örgütü üyeleri ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan altınlar olduğunu belirterek, uygun fiyata satmak için 3 kişiyle anlaştı.

Suç örgütü üyeleri, sözde tarihi eser niteliğindeki altınları teslim etmek üzere anlaştıkları kişileri kendi araçlarına bindirerek ücra bir bölgeye götürdü.

Bu sırada polis yelekleri giyen ve bölgeye sonradan gelen suç örgütü üyeleri, sözde baskın yapıp paralara el koyarak bölgeden ayrıldı.

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar polise başvurdu. Mağdurlar 5 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Asayiş Şube ekipleri ilgili çalışma başlattı.

Dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla aralarında çeşitli belediyelerde çalışanlar, emlakçılar, tesisatçıların da bulunduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanıldığı iddia edilen polis yeleği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. (42), Y.Ç. (23), M.D. (43), S.T. (37), T.P. (26), E.İ.44), Ü.P. (42), R.Ç. (49), O.E. (33), A.O.S. (44), M.K.K. (40), A.S. (49) tutuklandı.

Suç örgütü lideri olarak nitelenen ve 6 suç kaydı bulunan M.Ç'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde deniz temizliği görevlisi, 1 suç kaydı bulunan M.D'nin Muratlı Belediyesi'nde kepçe operatörü, 5 suç kaydı bulunan T.P. ile 6 suç kaydı bulunan E.İ'nin de Süleymanpaşa Belediyesi'nde boyacı olarak çalıştığı öğrenildi.