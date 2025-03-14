Altın Fiyatları 3 Bin Dolara Ulaştı

Uzun süredir yükselişi devam eden 1 ons altının fiyatı 3 bin doları geçti. Uzmanlar, yaşanan küresel gelişmeler sebebiyle bu artışın devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.1 ons altının fiyatı psikolojik eşik olarak kabul edilen 3 bin doları aştı. 31,1 gram ağırlığı olan 1 ons altının fiyatı yüzde 0,4 artarak 3.001,01 dolardan satıldı.

Tüm dünyada kriz dönemlerinin yatırım aracı olarak öne çıkan altın, uzmanlara göre enflasyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve olası bir küresel ticaret savaşı endişesi nedeniyle aşırı rağbet görüyor. Sene başından bu yana geçen iki buçuk aylık sürede altının fiyatı yüzde 14'ten fazla yükselmiş durumda. Uzmanların öngörüsü bu değer artışının devam edeceği yönünde.

Borsa alım-satım şirketi IG'nin piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, altının cazip ve güvenilir bir liman olduğunu ifade ederek bunun fiziki olarak altınla teminat altına alınmış olan borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artışta da görüldüğünü dile getiriyor. Londra merkezli yatırım şirketi WisdomTree'de ham madde stratejisti olarak çalışan Nitesh Shah da altına olan talebin şu an çok yüksek olduğunu ve "siyasetteki kaosun devam etmesi halinde bu durumun değişmeyeceği" öngörüsünde bulunuyor. Shah'a göre finans piyasalarını sarsan ve resesyon endişelerini güçlendiren küresel ticaret çatışmalarının artarak sürmesi, altına olan rağbeti diri tutmaya devam edecek.

ABD Başkanı Trump, son olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen alkollü içeceklere yüzde 200 gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmuştu.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu'nun (ANZ) analiz ekibi tarafından yapılan değerlendirmede de, "Altınla ilgili iyimser tavrımızı koruyoruz. 1 ons altın 2025 yılı içinde büyük ihtimalle 3 bin 50 dolarlık rekor seviyeyi görecek" ifadesi kullanıldı.

Reuters/ ET,CÖ

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