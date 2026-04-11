Altın Düşüşü Kalıcı Trend Değişimi Değil, Düzeltme Olarak Görülüyor

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini söyledi. Hansen'a göre bu hareket, makroekonomik gelişmeler ve yatırımcı pozisyonlanmasının birleşiminden kaynaklanıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların arz kaynaklı enflasyon şoku yarattığını vurgulayan Hansen, artan enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini yükselterek merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini ötelediğini ifade etti. Bu süreçte tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altındaki geri çekilmede teknik faktörlerin de etkili olduğunu belirten Hansen, güçlü yükselişin ardından pozisyonların çözülmesinin düzeltmeyi hızlandırdığını dile getirdi. Mart ayında altın destekli ETF'lerde 94 tonluk çıkış yaşanmasına rağmen, yıl genelindeki güçlü alımlar nedeniyle bu düşüşün sınırlı kaldığını söyledi. Hansen, satış dalgası sırasında yatırımcıların altından tamamen çıkmadığını, daha çok nakit ve kısa vadeli sabit getirili varlıklara yöneldiğini belirtti.

ABD ile İran arasında açıklanan ateşkesin ardından piyasalarda hızlı bir toparlanma görüldüğünü aktaran Hansen, altının yüzde 2 artışla 4.805 dolara yükseldiğini ve iki haftanın zirvesine çıktığını söyledi. Gümüşün ise yüzde 6 yükselerek 77,40 dolara ulaştığını ifade eden Hansen, bu yükselişte tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflamasının etkili olduğunu belirtti. Hansen, altının seyrinin önümüzdeki dönemde reel faizler, doların yönü ve para politikası beklentilerine bağlı olacağını vurguladı, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak merkez bankası talebi, jeopolitik riskler ve mali sürdürülebilirlik endişelerinin altını desteklemeye devam ettiğini ekledi.

Morgan Stanley ise altının portföylerdeki geleneksel 'güvenli liman' rolünün son fiyat hareketleriyle birlikte daha yakından sorgulanmaya başladığını belirtti. Bankaya göre, son haftalardaki dalgalanmalar altının klasik savunma varlığı davranışından sapabildiğini gösterdi. Altının kısa vadeli performansının artık daha çok makroekonomik değişkenlere bağlı olduğu, reel faizler, doların yönü ve büyük yatırımcı akımlarının belirleyici rol oynadığı ifade edildi. Morgan Stanley, gümüş için daha olumlu bir görünüm paylaşarak, arz-talep dengesinin güçlü kaldığını ve endüstriyel talebin fiyatları desteklediğini vurguladı.