Altın Düşüşü Kalıcı Trend Değişimi Değil, Düzeltme Olarak Görülüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini belirtti. Orta Doğu'daki çatışmaların etkileri ve makroekonomik faktörlerin rolü ile birlikte altına olan talebin sürdüğünü ifade etti. Morgan Stanley ise altının geleneksel 'güvenli liman' rolünün sorgulandığını açıkladı.

Saxo Bank Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, altın fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini söyledi. Hansen'a göre bu hareket, makroekonomik gelişmeler ve yatırımcı pozisyonlanmasının birleşiminden kaynaklanıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların arz kaynaklı enflasyon şoku yarattığını vurgulayan Hansen, artan enerji fiyatlarının enflasyon beklentilerini yükselterek merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini ötelediğini ifade etti. Bu süreçte tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altındaki geri çekilmede teknik faktörlerin de etkili olduğunu belirten Hansen, güçlü yükselişin ardından pozisyonların çözülmesinin düzeltmeyi hızlandırdığını dile getirdi. Mart ayında altın destekli ETF'lerde 94 tonluk çıkış yaşanmasına rağmen, yıl genelindeki güçlü alımlar nedeniyle bu düşüşün sınırlı kaldığını söyledi. Hansen, satış dalgası sırasında yatırımcıların altından tamamen çıkmadığını, daha çok nakit ve kısa vadeli sabit getirili varlıklara yöneldiğini belirtti.

ABD ile İran arasında açıklanan ateşkesin ardından piyasalarda hızlı bir toparlanma görüldüğünü aktaran Hansen, altının yüzde 2 artışla 4.805 dolara yükseldiğini ve iki haftanın zirvesine çıktığını söyledi. Gümüşün ise yüzde 6 yükselerek 77,40 dolara ulaştığını ifade eden Hansen, bu yükselişte tahvil getirilerindeki düşüş ve doların zayıflamasının etkili olduğunu belirtti. Hansen, altının seyrinin önümüzdeki dönemde reel faizler, doların yönü ve para politikası beklentilerine bağlı olacağını vurguladı, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak merkez bankası talebi, jeopolitik riskler ve mali sürdürülebilirlik endişelerinin altını desteklemeye devam ettiğini ekledi.

Morgan Stanley ise altının portföylerdeki geleneksel 'güvenli liman' rolünün son fiyat hareketleriyle birlikte daha yakından sorgulanmaya başladığını belirtti. Bankaya göre, son haftalardaki dalgalanmalar altının klasik savunma varlığı davranışından sapabildiğini gösterdi. Altının kısa vadeli performansının artık daha çok makroekonomik değişkenlere bağlı olduğu, reel faizler, doların yönü ve büyük yatırımcı akımlarının belirleyici rol oynadığı ifade edildi. Morgan Stanley, gümüş için daha olumlu bir görünüm paylaşarak, arz-talep dengesinin güçlü kaldığını ve endüstriyel talebin fiyatları desteklediğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Morgan Stanley, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:31:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.