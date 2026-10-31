Altın Portakal'da En İyi Film ödülünü Ragıp Türk'ün Taş ve Tüy filmi kazandı - Son Dakika
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Altın Portakal'da En İyi Film ödülünü Ragıp Türk'ün Taş ve Tüy filmi kazandı

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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü Ragıp Türk'ün yönettiği Taş ve Tüy kazandı. Festivalde En İyi Kadın Oyuncu ödülü Öykü Karayel'e, En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise Mehmet Günsür ve Mert Fırat'a verildi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü Ragıp Türk'ün yönettiği "Taş ve Tüy" filmi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Emre Kınay'ın yaptığı törende, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü Ragıp Türk'ü yönettiği "Taş ve Tüy" aldı.

Yönetmen Ragıp Türk, yaptığı konuşmada, 2003 yılında İstanbul'a müzisyen olmak için geldiğini, birkaç yıl içinde tutunamayan bir müzisyen olarak dolaşmaya başladığını söyledi.

İstanbul'a gelirken aynı zamanda kazandığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümünde okuduğunu, sinema yapmakla ilgili bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Türk, "Birkaç yıl sonra işsiz işsiz dolaşırken tesadüf eseri bir filmin setinde bir iş buldum. O sette gerçekten sinemanın ne olduğunu anlamaya başladım. ve gerçekten yönetmeni çok gözlemledim ve kendisine çok büyük hayranlık duymaya başladım. ve orada yönetmen olmaya karar verdiğimi biliyorum. Sayın Yeşim Ustaoğlu, bana verdiğiniz ilham için ilk önce size teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Ulusal Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Artakalan" filmi oyuncularından Öykü Karayel'e verildi. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Hakikatin Ölümü" filmindeki rolleriyle Mehmet Günsür ve Mert Fırat'ın oldu.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü "Bir Anne Hakkında" filmindeki rolüyle 12 yaşındaki Duygu Köse kazandı. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Cinlerin Düğünü" filmindeki rolleriyle İlhan Şen ve Erdal Babaoğlu'nun oldu.

"Taş ve Tüy" birçok dalda ödül aldı

"Cahide Sonku" ödülü, "Taş ve Tüy" filminden oyuncu Melda Tuzluca'ya verildi.

"En İyi Kurgu" ödülünü "Taş ve Tüy" filminden Naim Kanat ve "Kadim Mavi" filminden Emir Ziyalar ile Jerome Pesnel, "En İyi Müzik" ödülünü "Kadim Mavi" filminden Can Kuman, "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü "Artakalan" filminden Osman Özcan ve Görkem Canbolat, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü "Artakalan" filminden Kiril Prodanov aldı.

"En İyi Senaryo" ödülünü yönetmenliğini ve senaristliğini Ragıp Türk'ün yaptığı "Taş ve Tüy" filmi ve "En İyi Yönetmen" ödülünü de "Artakalan" filmiyle yönetmen Yeşim Ustaoğlu kazandı.

"Film-Yön En İyi Yönetmen" ödülü de "Taş ve Tüy" filminin yönetmeni Ragıp Türk'e verildi.

"Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülü, yönetmenliğini Büşra Bülbül'ün yaptığı "Bir Anne Hakkında" filmine, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel" ödülü yönetmenliğini Emir Ziyalar'ın yaptığı "Kadim Mavi" filminin oldu.

Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları ödülünün sahibi yönetmenliğini Ragıp Türk'ün yaptığı "Taş ve Tüy" filmine verildi.

(Bitti)

Kaynak: AA
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