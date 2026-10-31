Altın Portakal'da uluslararası en iyi film ödülü 'Babalarımdan biri Ay'dır'a gitti - Son Dakika
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Altın Portakal'da uluslararası en iyi film ödülü 'Babalarımdan biri Ay'dır'a gitti

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Antalya'da düzenlenen 63. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde kapanış töreniyle ödüller sahiplerine verildi. Uluslararası En İyi Film Ödülü, George Ovashvili'nin yönettiği 'Babalarımdan biri Ay'dır' filmine gitti.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yaptığı konuşmada, Altın Portakal'ın Türkiye'nin hafızası olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikayesidir. Antalya'nın kalbinde atan bu festival, gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edecektir." dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Derviş Zaim de sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal olayları yansıtan, kitleleri harekete geçirme gücü olan güçlü bir dönüştürücü olduğunu söyledi.

Zaim, insanlığın karşı karşıya kaldığı çok boyutlu krizlere karşı sinemanın üretebileceği çarelerin empati büyütmek, farkındalık yaratmak ve kolektif hafızayı korumak olduğunu kaydetti.

Ödüller sahiplerine verildi

"En İyi Kısa Film Ödülü"nü yönetmenliğini Soner Alan'ın yaptığı "Kısa Akıl" filmine, en iyi yönetmen ödülü "Portakal" filminin yönetmeni Sis Gürdal'a ve Jüri Özel ödülü "Anaokulu" filmiyle Melis Balcı'ya verildi.

"Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Çağatay Yurt'un yönetmenliğini üstlendiği "Kül ve Tuz" filmine takdim edildi. Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı "Mükellef" filmi de "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü aldı.

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Hindistan yapımı "Rıverstone" filminden Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka ve Priyantha Sırıkumara'ya verildi.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise "6 Haftalık Veda" filmiyle Magdelana Laubisch oldu. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Nehir Treni" filminin yönetmenleri Lorenzo Ferro ve Lucas Vignale kazandı. "Jüri Özel Ödülü"nü de yönetmenliğini Andrey Zvyagintsev'in yaptığı "Minotor" filmi aldı. "Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de George Ovashvili'nin yönettiği "Babalarımdan biri Ay'dır" filmi kazandı.

Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü'nün sahibi ise "Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan" filmi oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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